بينهم كريستيانو رونالدو.. 10 أشخاص فقط يملتكون هذه السيارة

أعلنت شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، عن أن طرازها المميز المحدود النسخ Centodieci، بيعت إحدى النسخ المتوفرة منه لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وأكد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن رونالدو أقدم على شراء هذا الطراز من بوجاتي، احتفالا بتحقيقه للقب الدوري الإيطالي مع فريقه الحالي "يوفينتوس".









وقال الموقع الأمريكي إن طراز بوجاتي Centodieci طرحت منه الشركة الفرنسية 10 نسخ فقط، وأن رونالدو أصبح واحدا من المحظوظين الذين سيقتنون هذا الطراز.

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وأشار أن تكلفة الطراز، تصل إلى 5.5 مليون دولار، ويتمتع بالعديد من المميزات أبرزها قوة محركه الرياضي الخارق.





وقال "موتور وان" إن طراز بوجاتي Centodieci يعمل بمحرك من فئة W-16، هو نفسه الذي يعمل به طراز بوجاتي "شيرون".

وينتج المحرك قوة تبدأ من 1500 حصان، وتصل إلى 1600 حصان كحد أقصى. وتبدأ عملية تسليم هذا الطراز مطلع عام 2021 المقبل.







