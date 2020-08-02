فورمولا 1.. لويس هاميلتون بطلا لجائزة بريطانيا الكبرى المزيد

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.
ويعد هذا السباق الثالث من 4 الذي يحسمه السائق البريطاني في الموسم الحالي، رغم معاناة فريقه مرسيدس من ثقب في الإطار باللفة الأخيرة.
وحقق هاميلتون رقما قياسيا بالفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى في بلاده للمرة السابعة، وهو إنجاز لم يحققه أي سائق آخر.
وبفضل نهاية مثيرة للسباق الذي سيطر عليه بعد الانطلاق من الصدارة، عزز السائق البريطاني تصدره لبطولة العالم بفارق 30 نقطة.
واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني، وكان يمكن أن يفوز بالسباق إذا لم يتوقف لتغيير الإطار، في محاولة للحصول على نقطة إضافية لأسرع لفة، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثا.
وأخفق فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون في مرسيدس وأقرب منافسيه في بطولة العالم للسائقين، في الحصول على أي نقطة بعدما تعرض لثقب في الإطار قرب النهاية واحتل المركز 11.
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