سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم صرافات البنوك الكبرى التي تتيح تغيير العملات، في الوقت الذي تعطل فيه العمل بالمصارف احتفالا بعيد الأضحى، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 38 مليار دولار، لتصبح مصر في وضع مالي أفضل مما كانت عليه في 2011.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة في سوق الصرف المصرية، متوسط 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء،لدى بنك الكويت الوطني NBK عند مستوى 15.90 للشراء و16 جنيها للبيع، بحسب متعاملين.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنكا التنمية الصناعية والبركة أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.

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سعر اليورو والإسترليني

في الوقت نفسه،حافظ اليورو الأوروبي على سعره خلال عطلة عيد الأضحى،مسجلا 18.65 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فجاء عند مستوى 20.55 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما حافظ الريال السعودي على سعره مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل في سوق الصرف المصرية خلال التعاملات المبكرة اليوم قيمة 49.58 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.