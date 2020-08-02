Panamera.. رمز جديد للرفاهية من بورشه

أعلنت شركة بورشه عملاق صناعة السيارات الألماني عن إطلاق أيقونتها Panamera الجديدة، والتي تتمتع بملامح تصميمية جديدة وتعديلات على نظام التوجيه ومجموعة التعليق ونظام الدفع.



وأوضحت الشركة الألمانية أن (الجران توريزمو) الجديدة تتألق بتصميم جديد على المآزر والمصابيح، ومقود جديد بالمقصورة الداخلية، لكن التحديث الأكبر للموديل الجديد يصبح ملموسا أكثر عند القيادة؛ حيث تم زيادة التوازن بين الأداء الرياضي للسيارة وعوامل الراحة.

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وينطلق أقوى موديلات السيارة بسواعد محرك بنزين V8 سعة 4 لترات بقوة 463 كيلووات، كما ينضم لبرنامج دفع السيارة النسخة الهجين 4S E-Hybrid بقوة 412 كيلووات.

وتتيح البطارية الجديدة سعة 17.9 كيلووات ساعة زيادة مدى السير بنسبة تصل إلى 30%.

ومن المقرر أن تطلق بورشه أيقونتها Panamera الجديدة في الخريف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.