هيونداي Santa Fe أكثر شراسة في ثوبها الجديد

كشفت شركة هيونداي (الكورية الجنوبية) النقاب عن باقة التصميمات الرياضية N لأيقونتها Santa Fe، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة أن الباقة الجديدة تقدم للسيارة مجموعة من المكونات التي تجعلها أكثر شراسة بعد زيادة الخصائص الأيروديناميكية والمظهر الرياضي مثل المآزر الأمامية والخلفية والجنوط المصنوعة من معدن خفيف.

كما تم تجهيز السيارة بنظام كبح فائق مع مخارج رباعية لمجموعة العادم وتوسعة للرفارف والعتبات وغطاء من ألياف الكربون للمرايا الخارجية وتصميم جديد لشبكة المبرد.

وتتألق هذه المكونات في سيارة العرض باللونين الأسود والنحاسي.

المقصورة الداخلية

وتزدان المقصورة الداخلية لخط التجهيزات N بالمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد وفرش ألكانتارا الفاخر وحليات الكربون على المقود والأبواب والكونسول الأوسط.

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وكشفت مجموعة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها، خلال يوليو/تموز الماضي، عن حجم مبيعاتهما بعد مرور 58 عاما فقط من الانطلاق.



وقالت هيونداي وكيا وفق تقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إنهما باعتا أكثر من 130 مليون سيارة.

وذكرت هيونداي أن المبيعات التراكمية لسيارات هيونداي وكيا بلغت 137,590,041 سيارة حتى شهر يونيو/حزيران الماضي، منها 83.12 مليون وحدة لشركة هيونداي و47.21 مليون وحدة لشركة كيا.

وتجاوزت مبيعات سيارات هيونداي وكيا مليون وحدة في عام 1983، وارتفعت إلى 10 ملايين وحدة في عام 1993، و50 مليون عام 2008. وتخطت 100 مليون سيارة عام 2016.

وسجلت المبيعات في الأسواق الخارجية 82% من إجمالي المبيعات في العام الماضي (7.18 مليون وحدة).

وأنتجت هيونداي وكيا 82 مليون سيارة في مصانعهما المحلية، وهذا يمثل 63% من إجمالي الإنتاج.