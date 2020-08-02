1.2 مليار يورو أرباح بورش رغم كورونا

تمكنت بورش من إدارة الأزمة الإقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا بشكل أفضل من شركات تصنيع السيارات الأخرى حيث أصدرت شركة صناعة السيارات الألمانية بياناً بالأرباح التى حققتها فى النصف الأول من عام 2020 والتى تعدت مليار يورو .

سجلت بورش أرباحًا تشغيلية بقيمة 1.2 مليار يورو أى ما يعادل 1.4 مليار دولار وإيرادات مبيعات بقيمة 12.42 مليار يورو (14.64 مليار دولار) وذلك بانخفاض 7.3 % وعائد على المبيعات قدره 1.23 مليار يورو (1.45 مليار دولار) ، بانخفاض 26.3 %.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية أوليفر

بلوم " إننا ندير أزمة فيروس كورونا بشكل مسئول وممنهج ، وقمنا بتعزيز منتجاتنا من 911 توربو إلى السيارة الرياضية الكهربائية تايكان التي تم التصويت لها مؤخرًا على أنها السيارة الأكثر ابتكارًا في العالم ".

وأضاف بلوم "سنستثمر 15 مليار يورو (17.6 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في التقنيات الجديدة وحدها".

Advertisements

وكانت مبيعات بورش الإجمالية في الأشهر الستة الأولى من العام قد انخفضت بنسبة 12.4 % لتصل إلى

116964 سيارة , و كان النموذج الأكثر شعبية هو موديل كايين الرائد فى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV ، والذي استحوذ على قمة المبيعات حيث بيعت 39245 سيارة منه بينما وصلت مبيعات الموديل الأصغر Macan الى 34430 سيارة 34كما حقق طراز 911 نموًا بنسبة 2.2 % حيث باع 16919 سيارة على الرغم من القيود المفروضة بسبب الوباء ، في حين تم بيع 4480 سيارة من موديل تايكان الكهربائى فى نفس التوقيت.

ظلت الصين أكبر سوق فردية لصناعة السيارات في النصف الأول من عام 2020 حيث بيعت فيها 39603 سيارة من بورش فى حين تم بيع 32312 سيارة فى أوروبا و 24186 سيارة في الولايات المتحدة .