لعشاق المغامرة.. دراجات نارية بمحركات سيارات خارقة

أدخل صناع للدراجات النارية تعديلات قوبلت بترحيب من عشاق هذا النوع للدراجات ،فقد استعان منتجون بمحركات لسيارات شهيرة في تصنيع دراجات نارية.

موقع "رايد أبارت" المختص بأخبار الدراجات النارية، عرض قائمة، لأبرز 5 دراجات نارية تم تعديلها لكي تعمل بمحركات مخصصة للسيارات.

وبدأ الموقع القائمة بدراجة طراز "ترايك" ثلاثي العجلات، سبق وأن طرحت منها نسخة معدلة، زودت بمحرك هو نفسه الذي تعمل به سيارة فولكسفاجن VW Beetle.

ومن بعدها جاء بالقائمة دراجة من طراز Boss Hoss، وشوهدت بعد تعديلاها وإضافة لها محرك V8 من صناعة شركة جنرال موتورز، والذي سبق استخدامه في موديلات مثل شيفروليه "نوفا".

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وضمت القائمة دراجة من تصميمات Dave Olson، طرحت بمحرك V8 من صناعة شركة فورد، والذي استخدمته الشركة الأمريكية لسياراتها.

ودراجة Dodge Tomahawk التي صنعتها شركة دودج وأضافت لها محرك V10 المستخدم لطراز دودج "فايبر" الرياضي الخارق، والذي جعل تصميم الدراجة شبيها بالدراجات المستخدمة في أفلام الخيال العلمي.

وفي ختام قائمة موقع "رايد أبارت"، جاءت دراجة Eva Track T-800CDI، التي طرحت بمحرك تربو ديزل ، 3 أسطوانات والمستخدم في سيارات Smart ForTwo.



