أيقونة رياضية جديدة من بورش.. المواصفات والسعر

نافست شركة بورش بقوة ضمن سوق السيارات الرياضية بنسخة 2020 من طرازها الرياضي المميز Porsche 911 Carrera 4 الذي يعمل بنظام الدفع الخلفي.

وعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قدرات الطراز، مضيفا أهم ما يتميز به رحابة المساحة الداخلية، ويتمتع بمساحة للمقاعد الأمامية تصل لـ4.6 قدم مربع، ويتمركز محرك الطراز في الخلف، ما يجعل منطقة التخزين وحقيبة السيارة في الأمام على مساحة 12.6 قدم مربع.

ومنح موقع "موتور وان" طراز بورش الجديد تقييما في هذه الخانة بدرجة 8/10.





التقنيات

الطراز من الداخل يعمل بشاشة معلومات بقياس 10.9 بوصة، يدعمها النظام الملاحي وأنظمة صوت واتصال متطور، ومن خلال شاشة المعلومات المساعدة للسائق بإمكانه التحكم في تغيير أنظمة القيادة المختلفة التي تشمل نظام الدفع الخلفي.

كما يدعم النظام المعلوماتي بطراز بورش، أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو".





المحرك

طراز بورش يعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، بعزم دوران 331 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية.

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وحصل الطراز على تقييم في هذه الخانة من موقع "موتور وان" بدرجة 9/10.





الوقود

كانت هذه الخانة من أقل الخانات تقييما لطراز بورش الجديد فقد ذكر الموقع أن منظمة حماية البيئة كشفت عن معدلات مرتفعة يستهلكها تصل إلى "جالون" كل 18 ميلا داخل المدن، وإلى "جالون" كل 24 ميلا على الطريق السريع.





الأمن والسلامة

توفر السيارة للسائق قيادة آمنة من خلال أنظمة متعددة منها الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، والكشافات بعيدة المدى ورصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها.

وحصل الطراز على تقييم في هذه الخانة من الموقع بدرجة 7/10.





السعر

الطراز يتوفر بتكلفة تبدأ من سعر 99,200 ألف دولار، والفئة العاملة منه بنظام دفع خلفي تصل تكلفتها لـ 106,500 ألف دولار، وحصل الطراز على تقييم بهذه الخانة يصل لـ 6/10.



