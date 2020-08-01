هيونداي Kona.. ملكة فئات SUV في 2020

شهدت سوق السيارات طرح مجموعة مميزة من الموديلات ضمن فئات SUV خلال عام 2020، كان من ضمنها طراز هيونداي KONA بنسخته الجديد.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات هذا الطراز المميز من هيونداي، والذي نال استحسان العديد من الخبراء، واحتل مراتب متقدمة في قوائم تقييم موديلات SUV الأبرز التي طرحت خلال العام.

بدأ موقع "كار أند درايفر" بالحديث عن أحدث التعديلات المضافة حديثا لطراز هيونداي KONA الجديد، وهي توفير مجموعة من القدرات التقنية المميزة التي لم تكن تتوفر من قبل في الفئات الافتتاحية للطراز، ويشمل ذلك شاشة معلومات جديدة بالألوان بقياس 7 بوصات، بالإضافة لخاصية الضبط الذاتي للمرايات الجانبية التي أصبحت تتوفر أيضا بالفئات الافتتاحية للطراز.

الأسعار

وقال الموقع إن طراز هيونداي KONA يتوفر منه للبيع بالأسواق 5 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية SE وسعرها 21 ألفا و195 دولارا، تليها الفئة SEL التي تتوفر بسعر 22 ألفا و995 دولارا.

وتأتي فئة SEL Plus التي تتوفر بسعر 24 ألفا و845 دولارا، ثم فئة Limitid التي تتوفر بسعر 26 ألفا و995 دولارا، وأعلى فئة هي Ultimate التي تتوفر بسعر 28 ألفا و845 دولارا.





المحرك

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" عن قدرات محرك طراز هيونداي kona، وذكر أن الفئات الافتتاحية من SE وSEL تتوفر بمحرك ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 147 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

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في حين تتوفر فئات الطراز الأعلى حتى فئة Ultimate بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 175 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.

الوقود

أما عن معدل استهلاك الوقود، ذكر الموقع أن أفضل معدل استهلاك يحققه طراز هيونداي KONA بنسخة 2020، من خلال فئاته العاملة بنظام دفع FWD التي تستهلك معدل واحد جالون لكل 32 ميلا تقطعها على الطريق السريع، وواحد جالون لكل 27 ميلا تقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 30 ميلا تقطعها الفئة مجتمعة ما بين الطريقين.





التقنيات

تحدث الموقع بعد ذلك عن القدرات التقنية المضافة للطراز بنسخته لعام 2020، وقال إن الفئات SE وSEL وLimitd من طراز كونا تتوفر بشاشات عرض بقياس 7 بوصات تعمل بأنظمة معلوماتية مساعدة للسائق، في حين تتوفر فئة Ultimate بشاشة بقياس 8 بوصات.

ويدعم هذه الشاشات أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو" وتتوفر بداية من الفئات الافتتاحية للطراز.





الأمن والسلامة

اختتم موقع كار أند درايفر عرضه لقدرات طراز هيونداي Kona، بالحديث عن القدرات المضافة لتدعيم إجراءات الأمن والسلامة بالطراز، وتشمل نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الكشافات الأمامية بعيدة المدى التي تعمل تلقائيا.