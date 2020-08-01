كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السيارات التركية تستحوذ على السوق المصري كأكثر 10 سيارات مبيعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، بالكشف عن البيانات الصادرة عن نمو حركة مبيعات السيارات في السوق المصري وتظهر في خلال الـ 6 أشهر الأولى في 2020 نمو حركة البيع بنسبة 22% بالمقارنة مع العام الماضي، رغم وجود فيروس كورونا في البلاد والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم التواجد في الأماكن العامة بصورة كبيرة إلا أن السيارات زادت نسبة شراءها مقارنة بالعام الماضي.

واستطاعت السيارات الواردة من تركيا أن تحافظ على صدارة ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في النصف الأول من 2020، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، ما مكن وكلاء تلك العلامات من تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ.

وتصدرت تويوتا كورولا الجديدة القادمة من مصنع الشركة اليابانية بتركيا، قائمة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي بإجمالي 6.262 سيارة في الفترة من يناير وحتى يونيو.

وتراجع أسعارها في الأول من يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10 وحتى 19 ألف جنيه، ومؤخرًا أعلنت تويوتا عن أسعار كورولا موديل 2021 والتي جاءت بنفس أسعار 2020 حيث تبدأ من 290.000 جنيه وتصل إلى 450.000 جنيه؛ فضلًا عن نسختين هايبرد بأسعار تبدأ من 550.000 جنيه وحتى 600.000 جنيه.

كما تمكنت فيات تيبو القادمة من تركيا أيضًا أن تحافظ على ترتيبها خلف تويوتا كورولا بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال الفترة ذاتها، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 5.066 سيارة.

تتوفر فيات تيبو محليًا بنوعين من المحركات ونمطين هاتشباك وسيدان و6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها موديل 2021 الرسمية بعد إعفائها جمركيًا من 191.900 جنيه وحتى 312.900 جنيه.

نيسان صني

حازت نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة على المركز الثالث بقائمة الأكثر مبيعًا، وذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها في 6 أشهر 4.595 سيارة.

تقدم نيسان صني المجمعة محليًا بمصانع الشركة اليابانية في مصر، لعملاء السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصي 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتمكن هذه السيارة من الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلي سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

وتتوفر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 179.900 جنيه، وحتى 225.500 جنيه للفئة الأعلى.

رينو لوجان

حازت رينو لوجان سيدان العائلية الصغيرة المقدمة في مصر من قبل الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل العلامة الفرنسية، في على المركز الرابع بعدما وصل إجمالي مبيعاتها في 2020 نحو 2.867 سيارة.

تقدم لوجان الجديدة لعملاء السوق المحلي بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات ويرتبط بمحرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، والثاني أوتوماتيك من 5 سرعات ومحرك 1.6 لتر بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 175 كم.

تبدأ أسعار لوجان موديل 2021 من 169.000 جنيه، ويصل سعر الفئة الأعلى 229.900 جنيه.

هيونداي توسان

المركز الخامس جاء من نصيب هيونداي توسان الـSUV متعددة الاستخدامات الرياضية، وهي السيارة الأولى في القائمة التي تنتمي لهذا النوع من السيارات.

بحسب بيانات "أميك" فقد بلغ مجمل مبيعات السيارة خلال خمسة أشهر من 2020 نحو 2.807 سيارة.

تقدم توسان 2021 بخيارين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو يبلغ قوته 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

وتتسارع النسخة التوربينية من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتتوفر السيارة بسبع فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 407.900 جنيه وحتى 487.000 جنيه للنسخة المزودة بمحرك سحب طبيعي، أما النسخة التوربينية تبدأ أسعارها من 512.900 جنيه وحتى 557.900 جنيه.

كيا سبورتاج

احتلت كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المركز السادس بقائمة الأكثر مبيعًا، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 2.342 سيارة.

تتوفر كيا سبورتاج بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة من الرابعة وحتى السابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الرسمية من 394.900 جنيه للفئة القياسية، فيم يبلغ سعر الفئة TL الأعلى 519.900 جنيه.

هيونداي إلنترا HD

احتلت هيونداي إلنترا HD سيدان العائلية محلية الصنع المركز السابع بقائمة الأكثر مبيعًا في 2020، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات "أميك" 2.102 سيارة.

تتوفر إلنترا HD موديل 2021 بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة وفقًا للتسعير المعلن من قبل جي بي غبور أوتو من 234.900 جنيه وتصل الفئة الأعلى 262.900 جنيه.

إم جي 5

دخلت إم جي 5 سيدان العائلية المدمجة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بواقع 1983، لتزيح منافستها بي واي دي F3 لأول مرة من القائمة بعد خمسة أشهر من الحضور المتواصل.

تتوفر سيارة إم جي بثلاث فئات من التجهيزات تعتمد جميعًا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.

وتقدم إم جي5 بأبعاد أكبر قليلًا من مثيلاتها في نفس الفئة، إذ يبلغ طولها 4.601 مم وعرضها 1.818 مم، فيم يبلغ ارتفاعها الكلي 1.489، وقاعدة عجلاتها 2.680 مم ما يمنح ركاب المقصورة مزيد من الاتساع بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية "الشنطة" تصل 512 لترًا.

تبدأ أسعار موديل 2020 من 214.990 جنيه حتى 249.990 جنيه.