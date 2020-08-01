5 سيارات تتصدر قائمة مبيعات السيارات في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني

كشف التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الأكثر مبيعاً في السوق المصرية.

جاءت السيارة تويوتا كورولا، فى صدارة قائمة مبيعات سيارات الركوب الملاكي بعد تمكنها من بيع 6

آلاف و262 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

تلتها في المرتبة الثانية من القائمة السيارة فيات تيبو، بإجمالي مبيعات بلغ 5066 سيارة.

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حلت السيارة نيسان صني، في المركز الثالث بإجمالي بيع 4595 مركبة خلال تلك الفترة.

وفي المركز الرابع، جاءت رينو لوجان الفرنسية، بعد أن استطاعت بيع 2867 وحدة، خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان المركز الخامس بواقع 2807 مركبة، بحسب البيانات الصادرة عن "أميك".