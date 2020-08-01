كتب: باسل الحلواني
تراجعت مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وبحسب "أميك"، فإن مبيعات السيارات اليابانية المنشأ
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات اليابانية من واقع التقرير الشهري لـ"أميك"،15 ألفًا و251 مركبة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ16 ألفًا و535 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2019.
واحتلت علامة تويوتا المركز الأول في قائمة السيارات اليابانية، خلال النصف الأول من 2020، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و319 مركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال أول 6 أشهر من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.