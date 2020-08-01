تعرف على مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال أول 6 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وبحسب "أميك"، فإن مبيعات السيارات اليابانية المنشأ

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في السوق المحلية، تراجعت بنسبة 7.8%، وذلك في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات اليابانية من واقع التقرير الشهري لـ"أميك"،

15 ألفًا و251 مركبة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ16 ألفًا و535 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2019.

واحتلت علامة تويوتا المركز الأول في قائمة السيارات اليابانية، خلال النصف الأول من 2020، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و319 مركبة.