كتب: باسل الحلواني أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات السيارات كورية المنشأ في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات السيارات الكورية المتاحة في السوق المحلية تراجعت خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 2.5%. تراجعت خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 2.5%. Advertisements وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكورية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، 10 آلاف و288 مركبة، مقارنة بـ10 آلاف و552 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. آلاف و552 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت علامة هيونداي الكورية الجنوبية، مبيعات السيارات كورية في مصر، وذلك رغم تراجعها بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام، مسجلة 6 آلاف و818 مركبة، مقابل 7 آلاف و859 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2.5% تراجعاً في مبيعات السيارات الكروية بالسوق المصرية خلال النصف الأول من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.