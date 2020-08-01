بالأرقام.. ننشر مبيعات "يونيو" لأحدث 3 سيارات طرحت في مصر

كتب: باسل الحلواني

شهد النصف الأول من العام الجاري، ظهور عدد من السيارت لأول مرة في السوق المصرية، وذلك رغم جائحة كورونا التي كبدت قطاع السيارات خسائر فادحة.

وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية مبيعات شهر يونيو الماضي، لأحدث 3 سيارات تم طرحها في مصر خلال

العام الجاري، من واقع البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إجمالى مبيعات سيارات شيري تيجو 7، ذات النسخة المجمعة محلياً، التى بلغت 115 مركبة

فى السوق المحلية خلال يونيو الماضى.

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كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن إجمالى مبيعات سيارات سوزوكي إسبريسو الجديدة التى بلغت 82 مركبة فى السوق المحلية خلال يونيو الماضى.

انضمت العلامة الصينية ساوايست لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وافصحت عن حجم مبيعاتها التى بلغت 36 مركبة من طراز DX3 فى السوق المحلية خلال يونيو الماضى.