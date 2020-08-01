بالصور..دودج تشالنجر نادرة ب100 الف دولار

بيعت دودج تشالنجر نادرة موديل 1970 على موقع eBay المتخصص فى المزادات على الانترنت بسعر وصل الى 99.990 دولارًا حيث تملكها قبل ذلك ثلاثة مالكين فقط وكان آخر من اشتراها في وقت سابق من هذا العام قد قام بترميم كل جزء فيها حيث أظهرت الإيصالات أن المالك السابق أنفق أكثر من 150 ألف دولار على السيارة بالإضافة إلى أكثر من

50 ألف دولار في تكاليف العمالة.

يزين الواجهة الخارجية طلاء يسمى Prowler Plum Purple وتم تجديد كل قطعة فيها تقريبًا بما في ذلك جميع أجزاء الكروم والأختام المطاطية والشارات والأضواء, كما أن الهيكل السفلي في حالة رائعة بفضل الترميم المتميز الذى أعادها الى الحالة الأصلية كما ظهرت السيارة بعجلات

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أمامية قياس 17 بوصة وخلفية قياس 18 بوصة .

جهزت السيارة بمحرك ماجنوم جديد مكون من ثمانية اسطوانات جديد مزود بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات , كما تم تركيب مكابح قرصية جديدة بالأربع عجلات لضمان قدرة السيارة على الفرملة وحتى يمكنها التسارع بسهولة أما في الداخل فجهزت المقصورة بجلد أسود ونسيج بني على المقاعد بالإضافة إلى عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع مع التطعيم الخشبى.

جدير بالذكر ان السيارة قطعت مسافة 4802 كم منذ ترميمها حتى اتمام صفقة البيع.