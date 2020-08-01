إيلون ماسك: سيارات تيسلا الحالية باهظة الثمن!

الخليج ٣٦٥ نت – صرح إيلون ماسك رئيس تيسلا التنفيذي خلال اجتماعه مع المحللين والمستثمرين بشأن أداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي، أن أسعار طرازات تيسلا الحالية باهظة الثمن، واقترح إصدار طراز صغير جديد بأسعار أقل.

وأضاف ماسك: “من المهم جعل السيارة في متناول أيدي الناس وأعتقد أننا لن ننجح في مهمتنا إذا لم نجعل السيارات أرخص في السعر، والشيء الذي يزعجني أكثر الآن هو أن سياراتنا لا تقدم بأسعار معقولة بما يكفي ونحتاج لإصلاح ذلك”.

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وعلى الرغم من أن سعر سيارات تيسلا يبدأ من 35,000 دولار (131,250 ريال)، إلا أنه يعد سعر عادل نظراً لارتفاع التقنيات والتكنولوجيا والأداء في هذه السيارات، لكن يفضل كثير من المستهلكين عند شراء السيارات الجديدة أن ينفقوا مبالغ أقل.

ولقد وجه أحد الصحفيين لماسك تساؤل حول خطط الشركة لطرح طراز جديد لتيسلا بسعر منخفض، أجاب: “لا تعتقد أنه يمكننا التعليق على خريطة الطريق التفصيلية الخاصة بالمنتجات بخلاف ما تم الإعلان عنه، ولكن سيكون من المعقول أن نفترض أننا سنصنع مركبة صغيرة وربما مركبة ذات قدرة أعلى من نوع ما”.

واستكمل قائلاً: “وهذه أشياء محتملة في مرحلة ما، لكني أعتقد أن هناك طريقًا طويلاً أمامنا الآن مع موديل 3 وموديل واي وسايبرتراك والشاحنة الجديدة”.