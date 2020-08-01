40.3 % ارتفاعاً في مبيعات السيارات المستوردة

كتب: باسل الحلواني
حققت مبيعات سيارات الركوب المستوردة ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات.
وسجلت مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصرية نمواً خلال الفترةمن يناير وحتى يونيو الماضي بنسبة 40.3%.
وأكد "أميك"، أن إجمالي مبيعات السيارات المستوردة سجل 45 ألفًا و342 سيارة في الفترة المذكورة، مقارنة بـ32 ألفًا و328وحدة في نفس فترة المقارنة.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات سيارات الركوب الملاكي "المجمعة محلياً والمستوردة"، ارتفاعاً بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبيعات بلغ 62 ألفًا و171 مركبة، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة نفسها من 2019.
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