تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني

أكد مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات سيارات الركوب المجمعة محلياً، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن "أميك"، فإن مبيعات السيارات المجمعة محلياً ارتفعت

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خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 11.3%.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2020، نحو 16 ألفاً و829 مركبة، مقارنة

بـ 18 ألفاً و983 مركبة.

وكانت مبيعات سيارات الركوب الملاكي "المجمعة محلياً والمستوردة"، قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبيعات بلغ 62 ألفًا و171 مركبة، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة نفسها من 2019.