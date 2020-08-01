كتب: باسل الحلواني
أكد مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات سيارات الركوب المجمعة محلياً، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن "أميك"، فإن مبيعات السيارات المجمعة محلياً ارتفعت
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2020، نحو 16 ألفاً و829 مركبة، مقارنةبـ 18 ألفاً و983 مركبة.
وكانت مبيعات سيارات الركوب الملاكي "المجمعة محلياً والمستوردة"، قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبيعات بلغ 62 ألفًا و171 مركبة، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة نفسها من 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.