ارتفاع مبيعات "الملاكي" في مصر خلال "يونيو" الماضي

كتب: باسل الحلواني أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نمو مبيعات سيارات الركوب "الملاكي"، في السوق المصرية، خلال شهر يونيو الماضي. ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات السيارات "الملاكي" في السوق المحلية، خلال شهر يونيو الماضي ارتفعت بمقدار 10%. شهر يونيو الماضي ارتفعت بمقدار 10%. Advertisements وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال شهر يونيو الماضي نحو 11 ألفاً و217 مركبة، مقارنةً بـ 10 آلاف و157 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2019، بحسب "أميك". و157 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2019، بحسب "أميك". جدير بالذكر أن مبيعات سيارات الركوب "الملاكي"، قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبيعات بلغ 62 ألفًا و171 مركبة، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة نفسها من 2019.

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