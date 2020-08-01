8.5 مليار دولار خسارة رينو فى 2020

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن تحقيقها خسارة قدرها 7.29 مليار يورو أى مايوازى 8.58 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالى

وكشفت الشركة المتحالفة مع نيسان أن الشركة اليابانية كانت مسئولة عن تحقيق 4.8 مليار يورو (5.7 مليار دولار) من تلك الخسارة بالإضافة الى 4.29 مليار يورو (5.09 مليار دولار) نتيجة انخفاض القيمة وتكاليف إعادة الهيكلة.

وكانت أسهم رينو قد انخفضت بنسبة تصل إلى 8.8 % ناهيك عن إنخفاضها بنسبة 47 %هذا العام

حيث بلغت خسارة التشغيل للمجموعة حوالى 2 مليار يورو (2.37 مليار دولار) بالإضافة الى حرق نقدي للسيارات بقيمة 6.4 مليار يورو (7.6 مليار دولار) وذلك لمساعدة الشركة في التغلب على الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا وهو ما اضطرها الى قبول تسهيلات ائتمانية مدعومة من الحكومة بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) , وكانت الشركة حتى نهاية يونيو الماضى تمتلك 16.8 مليار يورو (19.9 مليار دولار) من السيولة ، وذلك وفقًا لتقارير بلومبرج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو في بيان له أكد فيه التزام شركته بتصحيح الموقف من خلال نظام صارم يتجاوز التكاليف الثابتة, لبناء استراتيجية تنموية ، وذكر ان لديه ثقة كاملة في قدرة المجموعة على التعافي مستقبلاً.

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جدير بالذكر ان شركة رينو أعلنت مؤخرًا أنها ستلغي ما يقرب من 14600 وظيفة في جميع أنحاء العالم وستخفض الطاقة الإنتاجية بنحو الخمس حيث تتطلع إلى خفض التكاليف بأكثر من 2 مليار يورو أى ما يوازى 2.37 مليار دولار .