خطوات تحميل الأمتعة في السيارة بطريقة آمنة

الخليج ٣٦٥ نت – مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، تنطلق كثير من الأسر إلى القيام بالرحلات على متن السيارات للاستمتاع بالإجازة، لكن قبل السفر يجب معرفة الطريقة الصحيحة لتحميل الأمتعة بالسيارة وتأمينها، حفاظا على سلامة الركاب.

ولقد حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن أي جسم غير مؤمن في السيارة بشكل صحيح يمكن أن ينطلق للأمام في حال وقوع حادث للسيارة على سرعة 50 كلم/س، بما يعادل 30 إلى 50 مرة من وزنه، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياة الركاب.

لذلك خلال السطور التالية نستعرض لكم الطريقة الصحيحة لتحميل الأمتعة بالسيارة، وهي كما يلي:

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– قم بوضع الأمتعة الثقيلة خلف مسند الظهر للمقعد الخلفي مباشرة بحيث لا يمكنها التحرك أو السقوط، ويمكنك استخدام قماش أسفلها مانع للإنزلاق بحث يعمل على تثبيتها.

– ثم ضع الأمتعة الخفيفة وقم بتغطيتها بقماش مع القيام بتأمينها بحزام، ومن الأفضل ربطها بشكل عرضي، وهنا ننصحك باستخدام شبكة مقسمة لتثبيت الأمتعة، خاصة إذا كان طولها يتجاوز المقعد الخلفي.

وأشار الخبراء الألمان إلى ضرورة التأكد من عدم إعاقة الأمتعة الرؤية في الخلف سواء عن طريق المرآة أو بالنظر للخلف، مع مراعاة اشتراطات التحميل سواء في الوزن أو الحجم، التي قد ينص عليها في دليل تشغيل السيارة.

في حال زيادة عدد الأمتعة والحقائب يمكنك وضع صندوق أعلى السيارة للتخزين، ولكن تأكد من تثبيت هذا الصندوق بشكل جيد ثم قم بتوزيع الأمتعة بالتساوي، مع ملاحظة أن أثقل الأشياء يجب أن توضع في منتصف الصندوق، ثم قم بتأمين الصندوق والأمتعة بالأحزمة بشكل كامل.