موجز الخليج 365 للسيارات.. فولكسفاجن تكشف "الجاسوس" وأودي متفائلة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تراجعت مبيعات شركة أودي الألمانية للسيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 29 %،بعد أن تأثرت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حددت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات هوية أحد الموظفين وقامت بفصله، حيث يعتقد أنه قام بتسجيل وتسريب محادثات لمجموعة عمل كانت مكلفة بمهام حساسة في عامي 2017 و2018.

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أعلنت شركة "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية للسيارات اليوم الجمعة عن تسجيل خسائر في الربع الثاني - 3 أشهر- من هذا العام، تقدر بأكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار)، وسط تراجع المبيعات.

أشعلت شركة أودي المنافسة بين الفئات الرياضية الفارهة للسيارات التي طرحت خلال 2020، بتقديمها TT RS الرياضية بإمكانيات مميزة.

قدمت فيات خلال عام 2020 مجموعة مميزة من الموديلات متعددة المهام ولمختلف الطبقات، كان من ضمنها طراز 500X، المميز.