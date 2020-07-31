تعرف على مكونات مكيف السيارة وآلية عمله

الخليج ٣٦٥ نت – يعد المكيف من أهم الأجزاء الأساسية في السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها في عصرنا الحالي، لما له من دور رئيسي في تنظيم درجة حرارة السيارة خاصة في فصل الصيف.

وكانت بداية صناعة المكيفات في أوائل القرن الماضي وبالتحديد في عام 1914، وكان مخصص حينها للاستخدام المنزلي، وفي بداية عام 1939 قامت شركة Packard بإدخال المكيفات إلى عالم السيارات، ومن ثم تبعتها باقي الشركات بإضافة أنظمة التكييف إلى سياراتها.

وخلال السطور التالية سنستعرض لكم الأجزاء الرئيسية لمكيف السيارة وكيفية عملها، وهي كما يلي:

أولاً: الأجزاء الرئيسية للمكيف

– ضاغط غاز التبريد– مكثف– صمامات– مبخر– غاز الفريون (سائل التبريد)– خزان السائل

ثانياً: آلية عمل أجزاء المكيف

– الضاغط

يتكون الضاغط من مجموعة مكابس، تقوم بضغط غاز التبريد (الفريون)، والذي يقوم بدوره بتحويل الغاز إلى سائل، ومن ثم ينتقل إلى المكثف على هيئة رذاذ سائل مضغوط.

– المكثف

Advertisements

يقع المكثف أمام مبرد المحرك، يمر من خلاله السائل بدرجة حرارة عالية بسبب تعرضه للضغط، وفي نفس الوقت يمر الهواء الخارجي فوق المكثف، ما يؤدي إلى خفض حرارة السائل نتيجة امتصاص الهواء للحرارة، ومن ثم يصل إلى صمام التمدد.

– صمام التمدد

يعمل صمام التمدد على رفع الضغط من سائل الفريون، ما يؤدي إلى تبخره وانخفاض درجة حرارته، ومن ثم ينتقل الغاز إلى المبخر.

– المبخر

يحتوي المبخر على عدة أنابيب يمر خلالها غاز التبريد، وعند ملامسة هواء الغرفة له يقوم سائل التبريد بامتصاص الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض حرارة الهواء حوله، ومن ثم تقوم المراوح بدفع الهواء البارد إلى داخل السيارة، مما يخفض حرارة المقصورة، في حين ترتفع حرارة السائل داخل المبخر.

ثم يعود الهواء بعد أن ينخفض ضغطه وترتفع حرارته إلى الضاغط مرة أخري من خلال الصمام، لتعود دورة التبريد من جديد.

– خزان السائل

يعمل خزان السائل على تخزين سائل التبريد (الفريون) وتجفيفه في ذات الوقت، وتنقيته من الشوائب