ترك عجلة السيارة موجّهة للخارج عند الركن: تصرف صحيح أم خاطئ؟

الخليج ٣٦٥ نت – هناك اعتقاد سائد بين كثير من قائدي السيارات بضرورة ترك عجلة السيارة موجهة للخارج بأقصى درجة ممكنة بعد ركنها، وذلك كي يتعرض الإطار لأي صدمة قد تأتي من سيارة مارة بدلاً من تلقي هيكل السيارة الاصطدام، فهل هذا التصرف صحيح؟
أجاب خبراء السيارات أنه على الرغم من قدرة الإطارات على امتصاص الصدمات نظراً لطبيعة تكوينها القادرة على توزيع آثار الصدمة بشكل عام، إلا أن هذا التصرف خاطئ جداً، حيث أن الإطارات متصلة بالكثير من الأجزاء الميكانيكية المختلفة، والتي قد تتعرض لضرر بالغ نتيجة الصدمة.
وأضاف الخبراء أنه من السهل أن تتعرض أحد أجزاء التعليق أو التوجيه أو المكابح بضرر بالغ نتيجة الاصطدام، وهو ما يكلف مبالغ طائلة عند إصلاحها، مقارنةً بخدش بسيط يحتمل أن يحدث لطلاء السيارة أو تعرض أحد المصابيح للكسر عند تعرض هيكل السيارة لصدمة.
لذلك، نصح خبراء السيارات بضرورة ركن السيارة بشكل مستقيم مع عدم توجيه العجلات للخارج، بالإضافة إلى غلق المرايات أيضاً.
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