رغم هبوط مبيعاتها.. أودي تبعث برسالة تفاؤل

تراجعت مبيعات شركة أودي الألمانية للسيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 29 %،بعد أن تأثرت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أودي أنها باعت نحو 707 آلاف سيارة خلال أول ربعين - 6 أشهر- من عام 2020 بتراجع نسبته 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة المبيعات 20.5 مليار يورو "24.3 مليار دولار".

وتكبدت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 750 مليون يورو خلال الفترة نفسها، وأرجعت أسباب هذه الخسائر إلى فترة إغلاق المصانع والمتاجر، بالتزامن مع تراجع الطلب من المستهلكين خلال فترة تفشي الجائحة.

وكانت "أودي" حققت أرباحا تشغيلية في النصف الأول من العام الماضي بقيمة 2.3 مليار يورو.

وقالت أودي إن حجم الطلب على سياراتها في أوروبا تراجع بنسبة 37%.

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رسالة تفاؤل

ورغم هبوط المبيعات،قال أرنو أنتليتس المدير المالي لشركة أودي، لدى عرض البيانات في مدينة إينجولشتات الألمانية اليوم الجمعة: "يبدو أن الوضع الراهن سوف يستقر".

كما شهدت شركتا مرسيدس وبي.إم.دبليو، وهما أكبر منافسين لسيارات أودي، تراجعا مماثلا في حجم المبيعات.

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وأضاف: "برغم المؤشرات الأولية الإيجابية من الأسواق، مازال عام 2020 حافلا بالتحديات البالغة".

وتتوقع أودي تراجع الطلب في كافة أنحاء العالم خلال العام الحالي بأكمله، مقارنة بعام 2019، إلى جانب تراجع ملحوظ في الإيرادات، مقابل نتائج إيجابية في التشغيل لكن على نحو أدنى بكثير من العام الماضي.