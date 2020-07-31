فاتورة كورونا.."فيات كرايسلر" تخسر مليار دولار في 90 يوما

أعلنت شركة "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية للسيارات اليوم الجمعة عن تسجيل خسائر في الربع الثاني - 3 أشهر- من هذا العام، تقدر بأكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار)، وسط تراجع المبيعات.

غير أن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك مانلي ذكر أن الشركة تمكنت من "احتواء تداعيات أزمة كوفيد-19 ولديها المرونة والقوة المالية للمضي قدما في خططها".

وفي الربع الأول، كانت الشركة تلقت الصفعة الأولى من الفيروس عندما سجلت خسارة أكبر بلغت 1.7 مليار يورو، ولكن كانت ردود فعل السوق إزاء النتائج ربع السنوية وقتها "إيجابية".



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وارتفعت أسهم الشركة في بورصة ميلانو بنسبة 0.8%، لتصل إلى 9 يورو للسهم اعتبارا من الساعة الواحدة مساء(1100 بتوقيت جرينتش).



وفي بيان ذكرت الشركة أن صافي خسائرها للربع الثاني من العام بلغت 1.048 مليار يورو، مقارنة بصافي خسائر بلغت 793 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2019 .

وذكرت الشركة أنها باعت 424 ألف سيارة فقط في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين وهو تراجع على أساس سنوي بلغت نسبته 63% "بسبب توقف الإنتاج وقلة الطلب جراء الوباء ".