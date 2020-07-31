“بالصور” تعرف على مجموعة سيارات المصارع أندرتيكر

الخليج ٣٦٥ نت – يُمثل اقتناء السيارات شغفاً كبيراً بالنسبة إلى المصارع الشهير “مارك ويليام كالاواي” المعروف بـ”أندرتيكر”، إذ يمتلك أسطولاً ضخماً من السيارات المميزة والفخمة ولما لا وهو يمتلك ثروة كبيرة من الأموال.

إليك بعض سيارات أسطول المصاع أندرتيكر

جيب رانجلر روبيكون

سيارة قوية ومغامرة قادرة على تخطي الصعاب وكل الطرق الوعرة، وللحقيقة هي سيارة مناسبة جداً للمصارع الشهير لضخامتها وقوتها، وتأتي بسعر يبدأ من 41,000 دولار.

مرسيدس جي كلاس

تتميز هذه السيارة الاس يو في بالأداء العالي إلى جانب قوتها وسرعتها، فقد حصلت على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 416 حصان، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية، وتأتي بسعر 124,000 دولار

كاديلاك ATS

هذه هي سيارة التنقلات اليومية في أسطوله الكبير وتُعتبر من السيارات الرخيصة في مجموعته، فهي سيارة مريحة وفاخرة واقتصادية بشكل ما، وتأتي بسعر يبدأ من 36,000 دولار.

بنتلي كونتيننتال جي تي

السيارة الأغلى في مجموعه وتتميز بفخامتها وبمحرك W12 مزدوج التوربو، سعة 6 لتر وقوة 552 حصان وسرعة قصوى تبلغ 317 كم/س، وتأتي بسعر يقارب الـ 220,000 دولار.

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مرسيدس بنز W123 موديل 1978

واحدة من السيارات الكلاسيكية النادرة، وهي واحدة من أوائل السيارات التي امتلكها اندرتيكر، وهي الآن ذات سعر مرتفع نظراً لندرتها وسترتفع قيمتها كلما مر الوقت.

فورد موستنج GT

السيارة الرياضية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي بمحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 435 حصان لذلك فهي تتمتع بأداء عالي وسرعة مميزة، وبسعر يبدأ من 35,600 دولار.

شيفروليه تاهو

سيارة عائلية بامتياز ومناسبة جداً لحجم اندتيكر الضخم وعدد أفراد عائلته التي تتكون من 4 أولاد، وتأتي بسعر يبدأ من 47,900 دولار.

بلاك هوت رود

سيارة ذات مظهر غريب ومُقبض ولكن تتلاءم مع القفازات والعباءة والقبعة السوداء الشهيرة له؛ ليكتمل المظهر المخيف، وبالفعل قد استخدمها قبل ذلك لتخويف منافسيه.