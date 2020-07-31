“بالفيديو” وضع مروحة سقف في سيارة رنج روفر ايفوك!

الخليج ٣٦٥ نت – بين الحين والآخر نجد أن هناك اختراعاً للسيارات عديم الفائدة، وفي هذه المرة جاء الاختراع على هيئة مروحة سقف في سيارة رنج روفر إيفوك المكشوفة! نعم مروحة سقف على الرغم من وجود تكييف وفتحة سقف!

وفي التفاصيل، ابتكر أحد الأشخاص حيلة لوضع مروحة سقف بسيارته رنج روفر إيفوك المكشوفة على الرغم من خطورتها على الركاب! ولكن لحسن الحظ وسوءه أيضاً فالمروحة المُثبتة بسقف السيارة تدور ببطء حتى لا تجرح أياً من الركاب! وبالتالي لن تحرك الهواء داخل السيارة بشكل قوي، ولذلك هذه المروحة عديمة الفائدة في العالم الحقيقي.

وعلى الرغم من انعدام المنفعة من وراء هذا الاختراع إلا أن هناك من يراها خياراً نافعاً ومثمراً! فيرى أحدهم أن تكييف الهواء يستخدم المزيد من الوقود، مما يجعل المروحة خياراً فعالاً، ويرى آخر أن هذه فكرة غير عادية تماماً ويعتقد أنها تبدو استثنائية في سيارة رنج روفر إيفوك.