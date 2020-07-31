“بالفيديو” اكتشاف سيارة فيراري مهجورة منذ 17 عام كانت ملكاً لابن صدام حسين!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكّن أحد مستخدمي موقع يوتيوب المهتمين بتجميع السيارات القديمة، من التوصّل إلى سيارة فيراري تيستاروسا قديمة تقبع أمام عقار في بورتوريكو منذ 17 عام.

وكانت البداية عندما تعقّب راتاروسا سيارة فيراري F40 يُقال أنها كانت ملكاً لـ عديّ صدام حسين في العراق، وعندما أراد شراءها من مالكها الحالي بأربيـل طلب مبلغاً كبيراً من المال لم يتحمله، وهذا ما دفعه إلى البحث عن سيارة فيراري أخرى مهملة منذ زمن، ليقوم بشرائها وإعادتها لمجدها من جديد.

وبعدة فترة تمكّن راتاروسا من العثور على سيارة فيراري تيستاروسا قديمة لا تزال في حوزة مالكها الأصلي، وقابعة أمام عقار في بورتوريكو منذ 17 عام دون تشغيل! وبدت السيارة بطلائها الأحمر ولكنه في حالة مزرية بالإضافة إلى داخليتها التي تقول أنها شهدت أياماً أفضل بكثير على عكس حالتها الحالية.

وبيّن راتاروسا أن المالك كان على استعداد لبيع السيارة مقابل 23,822 جنيهاً إسترلينياً (30,000 دولار)، وهذا ليس سيئاً بالنظر إلى مثيلاتها اللاتي تُبعنّ مقابل حوالي 90,000 جنيهاً إسترلينياً (116،838 دولار) بالمملكة المتحدة، ولكن في النهاية قرر عدم شرائها نظراً لتكاليف شحنها إلى منزله في بريطانيا!