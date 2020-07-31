كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مازدا تتوقع خسارة أكثر من 380 مليون دولار بسبب انخفاض مبيعات السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مازدا اليابانية اليوم الجمعة انها تتوقع خسارة تشغيلية قياسية بسبب انخفاض مبيعات السيارات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الشركة اليابانية في بيان لها أنها تتوقع خسارة 40 مليار ين حوالي 383.5 مليون دولار للسنة المنتهية في مارس.

وسجلت مازدا خسارة تشغيلية بلغت 45.3 مليار ين في الربع الأول، بسبب انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 31٪ بين أبريل ويونيو.