صور.. أودي تشعل منافسة السيارات الرياضية الفارهة بـTT RS

أشعلت شركة أودي المنافسة بين الفئات الرياضية الفارهة للسيارات التي طرحت خلال 2020، بتقديمها TT RS الرياضية بإمكانيات مميزة.

وقام موقع "كار أند درايفر"، بعرض الطراز، وما يتمتع به من قدرات ومواصفات استثنائية، على مستوى المحرك، والتقنيات وإجراءات الأمن والسلامة.

الجديد بنسخة 2020

بدأ "كار أند درايفر" بالحديث عن الإضافات الجديدة لنسخة 2020 من طراز TT RS، وقال إن نسخة العام الجاري لم تشهد تحديثات على مستوى المحرك والتنقيات، غير أن أودي توفر الطراز حاليا بخيارات أكثر فيما يخص الألوان، ومن ضمنهم خيار اللون البرتقالي Pulse Orange، واللون الرمادي Nardo Gray، واللون الأسود Mythos Black Metallic، والأخضر Kyalami Green، والأزرق Turbo Blue، ودرجة أخرى من درجات اللون الرمادي باسم Daytona Gray Pearl Effect واللون الأبيض Glacier White Metallic.





السعر

وقال الموقع إن الطراز تتوفر منه فئة وحيدة تصل تكلفتها لـ 68,595، ويتوفر منه فقط هذه الفئة الكوبي، بكافة الكماليات.

المحرك

تحدث عد ذلك موقع "كار أند درايفر"، عن قدرات محرك طراز أودي TT RS، الرياضي، الذي يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.5 لتر، ذو 5 اسطوانات، ينتج قوة 394 حصان، وعزم دوران 354 لفة/قدم، مع نظام دفع خلفي، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

وتصل قدرة تسارع الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية، في حين تصل سرعته القصوى لـ 155 ميل في الساعة.

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استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك طراز أودي TT RS للوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن الطراز يستهلك وقودا بمعدل جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم داخل المدن، وبمعدل جالون واحد لكل 29 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وبمعدل جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم طراز أودي TT RS بين طرق المدن والطريق السريع مجتمعين.

التقنيات

كما تحدث موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك عن القدرات التقنية لطراز أودي TT RS بنسخته الجديدة لعام 2020، وقال إن الطراز يتمتع من الداخل بشاشة وحيدة هي شاشة العدادات بقياس 12.3 بوصة، وضمن هذه الشاشة، تقدم أودي الخدمة المعلوماتية للسائق، التي يدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المتطورة، ويتضمن الطراز أيضا على نظام 4G LTE وخدمة إنترنت Wi-Fi hotspot، وأيضا نظام ملاحة متطورة وذلك عبر نظام معلوماتي شامل من أودي باسم MMI.





الأمن والسلامة

وختم موقع "كار أند درايفر" عرضه لقدرات طراز أودي TT RS بنسخته الجديدة لعام 2020، بالحديث عن التقنيات الداعمل لإجراءات الأمن والسلامة به، والتي توفر المساعدة للسائق، لمزيدا من قيادة أكثر سهولة وأمن.

ومن أبرز الأنظمة التي أضيفت للأمن والسلامة بطراز أودي TT RS، نظام ذكي مزود بأجهزة استشعار للمساعدة على ركن السيارة، وتم تثبيت أجهزة الاستشعار الخاصة بهذا النظام في مقدمة وخلفية السيارة، للحفاظ على سلامتها من الأمام والخلف ومساعدة السائق لإتمام عملية الركن بسهولة.

ذلك بالإضافة لنظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها بنفسه، وذلك عند الرجوع بالسيارة للخلف، أو محاولة ركنها بالمناطق الضيقة والمقتظة.