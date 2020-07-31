فيات 500X.. قدرات خاصة من العملاق الإيطالي

قدمت فيات خلال عام 2020 مجموعة مميزة من الموديلات متعددة المهام ولمختلف الطبقات، كان من ضمنها طراز 500X، المميز.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات عرضا تفصيليا لقدرات ومميزات الطراز الجديد، من إمكانيات محرك، وتكلفة وإجراءات أمن وسلامة.

الجديد بنسخة 2020

بدأ كار أند درايفر بالحديث عن إحدى الإضافات لنسخة 2020 من طراز فيات 500X، وذكر أن من أحدث ما أضيف على الطراز، فئة جديدة كليا تنضم لمجموعة فئاته باسم 500X SPORT، تتميز بكشافاتها الأمامية من نوع LED، كما وفرت فيات لدى نسخة 2020 من الطراز قياسات أكبر للإطارات ما بين 18 و19 بوصة.





الأسعار

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" عن الأسعار التي يتوفر بها الطراز للبيع بالأسواق، وذكر أنه يتوفر منه 4 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم POP تتوفر بسعر 26,085 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Trekking تتوفر بسعر 27,490 ألف دولار، ثم فئة SPORT المضافة حديثا ضمن فئات الطراز، وتتوفر بسعر 28,390 ألف دولار، والفئة الأعلى من بين فئات طراز فيات 500X هي فئة Trekking Plus التي تتوفر بسعر 30,900 ألف دولار.

المحرك

انتقل بعد ذلك الموقع للحديث عن قدرات وإمكانيات المحرك الذي يطرح به طراز فيات 500X، وذكر الموقع أن كافة الفئات المطروحة من الطراز تعمل بالمحرك نفسه، الذي تبلغ سعته 1.3 لتر، توربيني ذو 4 اسطوانات وينتج قوة 177 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات ونظام دفع خلفي.

وتطرح كافة الفئات من طراز فيات، بإطارات بقياس 17 بوصة، والجديد في نسخة 2020 منه، توفر خيارات للإطارات بقياس أكبر، 18 و 19 بوصة.





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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدلات استهلاك طراز فيات 500X للوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن معدلات استهلاك الطراز للوقود وفقا لمؤشرات منظمة حماية البيئة EPA، يصل لمعدل جالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

ذكر موقع "كار أند درايفر بعد ذلك، التقنيات التي يتوفر بها طراز فيات 500X، وذكر أنه من الداخل يتمتع بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة تعمل باللمس.

يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام ملاحة ويتوفر لدى فئات Trekking Plus و Trekking و SPORT، كما يتمتع الطراز بوصلتي USB للهواتف.





إجراءات الأمن والسلامة

ختم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز فيات 500X، بما يتوفر لديه من تقنيات تدعم الأمن والسلامة ومساعدة السائق أثناء القيادة، لتوفير قيادة أكثر أمنا وسهولة.

وذكر الموقع أن الطراز يتمتع بنظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، لتحذير السائق عند الأقتراب أكثر من اللازم من أي سيارة أخرى، وأيضا نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ.

بالإضافة لنظام مراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، يدعمه نظام مراقبة الحركة خلف السيارة، لتجنب الاصطدام بالمارة والسيارات العابرة.

كما يتمتع الطراز بنظام تنبيه للخروج من المسار، ونظام لمساعدة السائق للحفاظ على المسار.