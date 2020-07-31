استيراد السيارات إلى السعودية بين المسموح والممنوع

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت هيئة الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط استيراد السيارات إلى أراضي المملكة وضوابط ذلك، إلى جانب السيارات الممنوع استيرادها نهائياً. وتشمل ضوابط استيراد سيارات الأفراد، مايلي: لا يتجاوز موديلها 5 سنوات ووزنها 3.5 طن وأقل (سيارات-حافلات-نقل خفيف)

لا يتجاوز موديلها 10 سنوات ووزنها 3.5 طن وأكثر (شاحنات النقل الثقيل)

إصدار شهادة كفاءة الطاقة عبر موقع كفاءة الطاقة

يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة

قبل إصدار البطاقة الجمركية يشترط مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية عبر شهادة هيئة المواصفات والمقاييس

التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل

يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط Advertisements السيارات الممنوع استيرادها: المتعرضة إلى غرق – حادث – حريق – انقلاب – تلف الهيكل.

المستعملة للأجرة-الشرطة.

تحمل شعارات للنقل المدرسي أو ما شابه.

المسروقة.

المُتلاعب برقم هيكلها.

مركبات نقل المقيمين.

المركبات المصفحة.

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