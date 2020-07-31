تويوتا تخطط لإنتاج بطاريات صلبة

تعتبر البطاريات بمثابة الروح من الجسد فى السيارات الكهربائية لذا قررت شركة تويوتا اليابانية العمل على إنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية العاملة لديها وكان من المقرر أن يعلن الصانع اليابانى عنها فى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية فى طوكيو التى تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا إلى صيف عام 2021.

وتعتبر البطاريات الصلبة أفضل من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية حيث تتميز بحجم أصغر ووزن أخف وطاقة أعلى، ومن المنتظر أن تكون أكثر أمانا وتوفر أوقات

أقل فى إعادة الشحن.

وقال كيجى كاتيانول بشركة تويوتا أن شركته استطاعت صنع بطارية يمكن إعادة شحنها بالكامل فى أقل من 15 دقيقة فقط وهو ما لم يمكن عمله مع بطارية ليثيوم أيون مكافئة لها.

لسوء الحظ لا تزال تواجه البطارية الجديدة العديد من المشكلات، فتوفير السلامة والمتانة الكافية تمنع المهندسين من الوصول إلى كثافات عالية من الطاقة للبطارية الواحدة، كما

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أنهم يعملون على ضبط الكيمياء الداخلية لها لتقليل تدهور البطارية.

علاوة على ذلك تقف عقبة الإنتاج الضخم أمام تويوتا، حيث يحتاج تصنيع البطارية إلى بيئة شديدة الجفاف وغير مائية حيث يقوم العمال حالياً بتجميع البطاريات ياستخدام قفازات مطاطية داخل أكشاك شفافة محكمة الغلق وهذه الطريقة غير مناسبة لإنتاج الضخم.

وقال المسئول اليابانى إن البطاريات الجديدة سوف تنتج بشكل محدود بحلول عام 2025 وستكون أغلى من مثيلاتها الليثيوم، كما أن أحجام الإنتاج ستبقى منخفضة على الأرجح لعدة سنوات.

جدير بالذكر أن أحد أهداف تويوتا هو الحفاظ على 90% من ادائها لمدى يصل إلى 30 عاما.