وكيل فيات يطرح X500 موديل 2021.. تعرف على الأسعار والمواصفات

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، عن تقديم موديلات 2021 الجديدة من السيارة 500X في السوق المحلية.

وتتوافر السيارة فيات x500، موديل 2021، في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 379900 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الثانية 429900 جنيه، ومن المنتظر أن يتم بدء تسليم السيارة للحاجزين بداية من شهر أغسطس المقبل.

وتتميز السيارة بمحرك DDCT سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر ويمكنها ذلك من التسارع إلى 100 كم في الساعة في 10.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 190 كم في الساعة وتحقق

استهلاك وقود بواقع 5.7 لتر لكل 100 كم كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات لنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.

زودت السيارة بإضاءة أمامية وضباب LED ومصابيح ضبابية جانبية الإضاءة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، ونظام قفل مركزي للأبواب ومرايا كهربائية الضم وفتح السيارة بدون جهاز تحكم.

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وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة فزودت بأنظمة إضاءة وتكييف أوتوماتيكي ثنائي التبريد، ونظام صوتي من شركة بيتس مكون من 8 سماعات وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس تدعم تطبيق أبل كار بلاي

وأندرويد أوتو، وشاشة عرض 3.5 TFT وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد بالإضافة إلى ناقل حركة مكسو بالجلد، ومثبت سرعة.

لم يشهد موديل 2021 من السيارة تغييرات عن موديل 2020، وتتوافر السيارة فيات X500، في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات، كلاهما يزخر بالعديد من أنظمة الأمان والسلامة، في مقدمتها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مع فرامل اليد الكهربائية وبعض نظم مساعدة السائق مثل مساعد المرتفعات والتحكم الديناميكي والحد من خطر الانقلاب وإيقاف المحرك وتشغيله تلقائيًا عند الوقوف المتكرر، فضلًا عن حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا الركن الخلفية.

وزودت الفئة الأعلى من السيارة بنظام إنذار للحماية من السرقة ونظام تنبيه الابتعاد عن المسار وتنبيه الحد من السرعة ومراقبة الزوايا العمياء وحساس المطر والمرايات الداخلية ذاتية التعتيم وزجاج داكن اللون ومظلل للأبواب، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.