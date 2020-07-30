"فولكسفاجن" تفقد عرش شركات السيارات الأكثر مبيعا.. من الملكة؟

للمرة الأولى في 6 سنوات، تمكنت شركة السيارات اليابانية "تويوتا" من التفوق على منافستها الألمانية "فولكسفاجن" في قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال النصف الأول من 2020.

ومع احتدام المنافسة في 2020 بين الشركات على مستوى مبيعات السيارات حول العالم بفعل تداعيات كورونا على القدرة الشرائية للمستهلكين، تصدرت "تويوتا" قائمة الشركات من حيث هذا المؤشر للنصف الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، إن إجمالي مبيعات "تويوتا" بلغ في الفترة المذكورة 4.16 مليون سيارة، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.

بينما تمكنت منافستها الرئيسية "فولكسفاجن" من بيع 3.89 سيارة خلال نفس الفترة.

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وتصدرت "تويوتا" شركات العالم من حيث مبيعات السيارات في السنة المالية 2019 (انتهت في مارس/ آذار 2020)، حيث باعت 10.45 مليون سيارة، بالمقابل باعت "فولكسفاجن" 10.37 مليون سيارة.

وخلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز من العام الجاري، توقعت تويوتا انخفاض الإنتاج العالمي 30% عن الخطة الأصلية التي وُضعت قبل تفشي الفيروس وهبوط الطلب على السيارات.

وأنتجت الشركة نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتنتظر المجموعة "انتعاشاً تدريجياً" للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019.

وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (17,9 مليار يورو).