هيونداي وكيا باعتا 137 مليون سيارة منذ التأسيس!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مجموعة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، مالكة العلامتين هيونداي وكيا عن إجمالي مبيعاتها منذ تأسيسهما.

ووفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن الشركة الكورية العريقة بلغت مبيعاتها خلال 58 عامًا أكثر من 130 مليون سيارة تحمل شعار هيونداي وكيا.

وأوضحت هيونداي أن مبيعات العلامتين مجتمعين منذ التأسيس حتى يونيو من العام الجاري 137,590,041 سيارة، ولقد بلغ نصيب هيونداي منها 83.12 مليون وحدة، في حين بلغ نصيب كيا 47.21 مليون وحدة.

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وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من تحقيق مبيعات المليون الأول من السيارات في عام 1983، وبعد 10 سنوات وفي عام 1993 ارتفعت المبيعات إلى 10 ملايين وحدة ، ثم 50 مليون عام 2008، فيما تجاوزت 100 مليون سيارة عام 2016.

ولقد جاء طراز “النترا” والتي تم طرحها عام 1990 في المركز الأول كأكثر سيارات هيونداي مبيعاً، حيث سجلت مبيعاتها 13.76 مليون وحدة حتى شهر يونيو الماضي.

الجدير بالذكر، فإن هيونداي تمتلك 17 مصنع للسيارات، منهم نحو 7 مصانع في كوريا و10 بالخارج، 4 منها بالصين ومصنع في كل من البرازيل والولايات المتحدة وروسيا وجمهورية التشيك وتركيا.