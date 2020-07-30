رينو تعلن عن خسارة تاريخية تعادل 32 مليار ريال في النصف الأول من العام

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رينو عن خسارة تاريخية في النصف الأول من العام بـ 7.3 مليار يورو (32.3 مليار ريال) مع تراجع المبيعات بشكل حاد بسبب وباء الكورونا ضمن عوامل أخرى.
المدير التنفيذي الجديد لوكا دي مايو يواجه معضلة هائلة بعد أشهر محدودة من تقلده للمنصب الجديد، وقد طلب دي مايو من المساهمين الصبر، متعهداً بتغيير حظوظ الشركة قريباً.
الإيرادات الإجمالية لرينو (قبل حساب الأرباح او الخسائر) انهارت بـ 34.4% في النصف الأول من العام إلى 18.4 مليار يورو (81.4 مليار ريال).. ولكن الشركة لا تواجه نقص في السيولة بفضل اقتراضها لـ 5 مليار يورو (22 مليار ريال) من الحكومة الفرنسية مؤخراً.
وقد رفض المدير التنفيذي إصدار التوقعات السنوية المعتادة لنتائج الشركة، وإن أكدت رينو على خفض النفقات الثابتة بـ 600 مليون يورو سنوياً والاستمرار على الخطة المعلن عنها في مايو لخفض الإنتاج العالمي بـ 20% وخفض الوظائف بـ 15,000.
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