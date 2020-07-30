أسعار كيا سبورتاج 2021 في السعودية Kia Sportage

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت الاس يو في المميزة كيا سبورتاج 2021 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على المزيد من التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية ومظهر مثير للاهتمام، ونستعرض فيما يلي أسعار السيارة.

تأتي جميع فئات كيا سبورتاج 2021 مع خيارين للمحرك الأول وهو محرك 2.4 لتر 4 سلندر GDI قوة 181 حصان وعزم 237 نيوتن متر، والثاني وهو محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر GDI قوة 240 حصان وعزم 352 نيوتن متر، وكلاهما متصلان بناقل الحركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع توفر نظام الدفع أمامي أو رباعي اختياري.

الأسعار

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كيا سبورتاج DBLQ 1.6 L ويبلغ سعرها 90,100 ريال

كيا سبورتاج DBLQ 2 L 2WD ويبلغ سعرها 93,895 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2L 4WD ويبلغ سعرها 95,620 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2.4 L 4WD ويبلغ سعرها 100,105 ريال

كيا سبورتاج GFYN ويبلغ سعرها 102,865 ريال

كيا سبورتاج GGCY ويبلغ سعرها 110,340 ريال

كيا سبورتاج HBQT 1.6 L ويبلغ سعرها 135,065 ريال

كيا سبورتاج HBQT 2.4 L ويبلغ سعرها 136,905 ريال

**الأسعار تشمل المصاريف الإدارية وضريبة القيمة المضافة

هذا وتأتي سبورتاج 2021 بتصميم رياضي أنيق مع بعض التحديثات، حيث حصلت على مصابيح أمامية جديدة أكثر شراسة بالإضافة إلى شبك تهوية سفلي أكبر، مع احتفاظها بشبك أنف النمر الأيقوني ومصابيح الضباب.

بجانب تغييرات في المقصورة والتي تتضمن شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8 إنش، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.