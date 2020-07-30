كيا سبورتاج 2021 أهم المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Sportage

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت الاس يو في المميزة كيا سبورتاج 2021 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على تحسينات متعددة، ونستعرض فيما يلي كل ما تريد معرفته عنها.

التصميم

تتمتع سبورتاج بتصميم رياضي أنيق مع بعض التحديثات، حيث حصلت على مصابيح أمامية جديدة أكثر شراسة بالإضافة إلى شبك تهوية سفلي أكبر، مع احتفاظها بشبك أنف النمر الأيقوني ومصابيح الضباب، وفي الخلف نرى مصابيح LED أنيقة مع مصدات رياضية، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 إنش.

الداخلية والتقنيات

حصلت سبورتاج على تحديثات واسعة في الكونسول الوسطي، فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8 إنش، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.

هذا بجانب العديد من عوامل الرفاهية الاخرى مثل المقاعد الأمامية المزودة بنظام تهوية وتدفئة، فتحة السقف البانورامية، نظام تنقية الهواء، شاحن لاسلكي، بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، مرايا داخلية تعتيم آلي وغيرها الكثير.

الأمان

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كيا سبورتاج 2021 تتوفر بأحدث التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل وإيقاف، رؤية محيطية لتسهيل الركن، تنبيه تشتت السائق، تفادي الاصطدامات الأمامية، الكشف عن المشاة، مراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يعني توفير تحديثات دورية بحالة المرور، التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، حالة الطقس، دعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، نظام إدارة الثبات، تنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف، تحديد وضع القيادة، مع وجود 6 وسائد هوائية.

المحرك

تأتي كيا سبورتاج 2021 مع خيارين للمحرك الأول وهو محرك 2.4 لتر 4 سلندر GDI قوة 181 حصان وعزم 237 نيوتن متر، والثاني وهو محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر GDI قوة 240 حصان وعزم 352 نيوتن متر، وكلاهما متصلان بناقل الحركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع توافر نظام الدفع أمامي أو رباعي اختياري.

الفئات والأسعار

كيا سبورتاج DBLQ 1.6 L ويبلغ سعرها 90,100 ريال

كيا سبورتاج DBLQ 2 L 2WD ويبلغ سعرها 93,895 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2L 4WD ويبلغ سعرها 95,620 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2.4 L 4WD ويبلغ سعرها 100,105 ريال

كيا سبورتاج GFYN ويبلغ سعرها 102,865 ريال

كيا سبورتاج GGCY ويبلغ سعرها 110,340 ريال

كيا سبورتاج HBQT 1.6 L ويبلغ سعرها 135,065 ريال

كيا سبورتاج HBQT 2.4 L ويبلغ سعرها 136,905 ريال

**الأسعار تشمل المصاريف الإدارية وضريبة القيمة المضافة