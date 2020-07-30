أبرز 10 سيارات طرحت بقلوب مستعارة

التعاون بين الماركات، من أبرز السياسات المتبعة في عالم صناعة السيارات للعديد من العقود، وساهمت هذه السياسة في إثراء الصناعة وتبادل القدرات بمختلف المجالات.

وسبق أن شهدت صناعة السيارات، العديد من الحالات التي وصل بها التعاون بين الماركات، لحد طرح ماركة لسيارة جديدة، تحتوي في قلبها على محرك من ماركة أخرى منافسة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، برصد أبرز السيارات التي طرحت وكانت تعمل بمحركات تابعة لماركات سيارات أخرى.

وبدأ الموقع القائمة التي ضمن 10 سيارة، بطراز مرسيدس A-Class، الذي سبق وأن طرحت إحدى موديلاته بمحرك dCi من صنع ماركة رينو الفرنسية، وقال الموقع أن هذا المحرك ينتج قوة 116 حصان، مع عزم دوران 260 نيوتون متر وسعة 1.5 لتر، وسبق لماركات أخرى استخدامه في سياراتها مثل ماركة "داسيا" وماركة نيسان.

الطراز الثاني في القائمة، من ألفا روميو، وهو طراز Giulia QV الذي سبق وأن طرحت إحدى موديلاته في السنوات العشر الأخيرة، بمحرك من صنع شركة فيراري الإيطالية، يعمل بقوة 510 حصان، وسعة 2.9 لتر.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز بي إم دبليو 116i-F20، الذي كانت قد طرحته الشركة البافارية بمحرك من صنع مجموعة PSA الماركة لماركة بيجو، وكان هذا المحرك بسعة تتاروح ما بين 1.4 لتر و 1.6 لتر.

ومن السيارات الخارقة ضمن القائمة، جاء طراز Pagani Huayra، الذي طرحت منه نسهة في عام 2011 باسم Huayra BC كانت تعمل بمحرك من صنع شركة مرسيدس AMG، من فئة V12، ينتج قوة تصل لـ789 حصان.

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ومن السيارات الخارقة للسيارة الأصغر في العالم، ماركة SMART التابعة لمرسيدس، التي سبق لها طرح أحد موديلات طرازها Fortwo بمحرك من صنع ماركة رينو الفرنسية.

وجاءت أيضا ضمن القائمة، ماركة أستون مارتن البريطانية، التي سبق لها طرح أحد موديلاتها من فئة Vantage بمحرك فئة V8 بسعة 4.0 لتر من صنع شركة مرسيدس AMG.

وشملت القائمة أيضا ماركة صناعة السيارات الرياضية الخارق لامبورجيني، التي سبق لها طرح إحدى النسخ من طرازها الخارق Lamborghini Huracan Performante، بمحرك من صنع شركة أودي الألمانية، سبق وأن طرح بطراز أودي R8، وهو محرك FSI من فئة V10.

وماركة سيارات Donkervoort التي سبق لها أيضا الاستعانة بماركة أودي الألمانية، حيث استخدمت محركا من صنع الأخيرة، في طرازها D8 GTO-RS، وهو محرك توربيني يمتلك 5 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، وذكر "موتور وان" أنه هذا المحرك هو نفسه الذي سبق لأودي أن استخدمته في موديلات RS3 و TT RS.

بعد ذلك جاء ضمن القائمة ماركة لوتس البريطانية، التي سبق لها طرح أحد أجيال طرازها الرياضي EVORA، بمحرك من صنع شركة تويوتا، كان ينتج قوة 436 حصان من فئة V6.

وأيضا جاءت ضمن القامة ماركة تويوتا التي سبق وأن استعانت بمحرك من صنع ماركة سوبارو اليابانية، لطرح طراز تويوتا GT86، وكان المحرك ينتج قوة 200 حصان.



