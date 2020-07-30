صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من الاستحواذ على نيوكاسل المزيد

أعلن صندوق الاستثمار السعودي، الانسحاب رسميا من صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد أن كان قريباً للغاية من إتمام الصفقة.

ونشرت شركة "PCP" التي تلعب دور الوسيط بين صندوق الاستثمار السعودي وملاك نادي نيوكاسل يونايتد بياناً أكدت خلاله انتهاء المفاوضات.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مالك النادي مايك أشلي حصل بالفعل على دفعة مالية مقدمة من أصل مبلغ 300 مليون إسترليني قيمة إتمام الصفقة قبل أن تتعثر.

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وجاء في البيان :"مع التقدير العميق لجماهير نادي نيوكاسل، اتخذنا قراراً بسحب الاهتمام بالحصول على ملكية النادي".

وأضاف البيان :"كان يمتلكنا الحماس والالتزام الكامل بالاستثمار في مدنية نيوكاسل العريقة، ونعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى موقعه ومكانته".

واختتم البيان :"صلاحية الاتفاق التجارية انتهت الآن، لم يكن بالإمكان الحفاظ على فكرة الاستثمار في ظل عدم وضوح الرؤية حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة".

وكانت الصحف الإنجليزية قد أشارت إلى أن تملك الصندوق السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد بات مسألة وقت، قبل أن تعلن الشركة الوسيطة الانسحاب من الصفقة.