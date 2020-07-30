الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع.. خطيب يوم عرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

وتحظى خطبة يوم عرفة بمكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

خطيب يوم عرفة

الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع هو عضو في كل من "هيئة كبار العلماء" منذ عام 1971، و"مجمع الفقه الإسلامي الدولي" التابع لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، ومستشار بالديوان الملكي.

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شغل سابقاً عدة مناصب، منها: عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، ونائب رئيس "محاكم مكة المكرمة"، وقاضي في "محكمة التمييز" في مكة المكرمة، ونائب عام للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1976.







وللشيخ عبدالله بن سليمان المنيع مشاركات في التعليم الجامعي من حيث الإشراف على رسائل الدكتوراه والاشتراك في نقاش بعض الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراه، وله بحوث علمية معظمها يتعلق بالجانب الاقتصادي الإسلامي، كما لديه عدة مؤلفات، منها: "الورق النقدي: تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه"، و"نافذة على المجتمع"، و"بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي"، و"العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيد".

وحصل الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع على ماجستير من "معهد القضاء العالي"، وبكالوريوس من "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".