FOTON تنضم لشركة توزيع وسائل النقل TVD "غبور و الغلبان"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة توزيع وسائل النقل "غبور والغلبان"، عن انضمام علامة فوتون التجارية الرائدة في صناعة المركبات التجارية، وذلك فيما يعد امتدادا لنجاح الشركة في الاستحواذ على حصة سوقيه في هذا المجال.
وقالت شركة توزيع وسائل النقل «TVD»، في بيان لها إنها تسعى إلى تقديم نموذج فريد وناجح لشركات توزيع المركبات التجارية في مصر. وتقدم الشركة أيضا سيارات النقل الخفيف "بيك أب" من علامة JMC في مصر، مع توفير خدمات مابعد البيع وقطع الغيار لتناسب قطاعات مختلفة منالعملاء.
وتعد «TVD» ثمرة اتفاقية شراكة تم توقيعها في أواخر العام السابق بين مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكلاء سيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، ومجموعة "الغلبان أوتو ماركت"، إحدى أكبر موزعي السيارات الملاكي والسيارات التجارية في مصر.
تمثل الشراكة انطلاقة ناجحة وقوية، نظرًا لاعتمادها على توظيف الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركتان فيتوزيع وسائل النقل المختلفة وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وتقدم فوتون مجموعه متنوعة من الموديلات التي تناسب قطاعات عريضة من مستخدمي النقل التجاري سواء كان نقل بضائع أو نقل أفراد، كان آخرها جراتور PX Cargo موديل 2021، التي طرحت الشهر الماضي.
وفي مجال نقل البضائع أيضا تقدم الشركة سيارات C2 cargo موديل 2021 مزوده بمحرك الديزل. كما قدمت C2 لنقل الركاب مزود ه بأنظمة تشغيل ديزل وبنزين
وتوفر «TVD» 7 مراكز خدمة وصيانة في جميع أنحاء الجمهورية، وتعتبر خدمات ما بعد البيع من المحاور الأساسية التي توليها الشركة اهتماما كبيرا ضمن الخطة التوسعية.
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