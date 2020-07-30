حجوزات فورد برونكو تصل لـ 230,000 خلال أسبوعين!

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت حجوزات فورد برونكو الجديدة كلياً إلى 230,000 نسخة حتى الآن خلال أسبوعين فقط، مع حجز جميع الـ 3500 نسخة للإصدار الأول الخاص فوراً، ما دفع فورد لمضاعفة إنتاجه إلى 7,000 نسخة.

وقد صرحت فورد الأسبوع الماضي أن الطلب مرتفع جداً على برونكو لدرجة أن البعض لن يحصل على سيارته قبل 2022.

فورد ستبدأ توصيل برونكو في ربيع 2021، مع العلم أن فورد تطلب 100 دولار فحسب (375 ريال) لحجز نسخة برونكو، وعلى العملاء دفغ المبلغ كاملاً في ديسمبر القادم.

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