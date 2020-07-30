لكزس RX 2021 تكشف نفسها بتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تحديثات واسعة للكزس RX موديل 2020، أعلنت الشركة عن تغييرات محدودة لموديل 2021، خاصة لنسخة RX L، وحرف L هنا يشير إلى أنها أطول من موديلات RX الأخرى.

وتشمل التحديثات توفير أنظمة رصد النقطة العمياء بتقنية التحذير من السيارات الخلفية بشكل قياسي بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية تتحكم في انعكاس الأضواء القادمة من الخلف بشكل أوتوماتيكي حتى لا تؤثر على عين السائق، والتي ستتوفر في جميع الفئات بشكل قياسي هي الأخرى.

كما حصلت السيارة على شاحن لاسلكي للجوال ضمن الخيارات الجديدة، والذي سينضم الآن لقائمة تقنيات الترفيه المتعددة في الداخلية الأنيقة، والتي تشمل شاشة 8 إنش أو 12.3 إنش لمسية لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

فئة RX L تختلف عن RX القياسية بازدياد طولها بـ 4.4 إنش لإضافة صف ثالث من المقاعد.. وبالنسبة للأسعار فستظل قريبة من أسعار موديل 2020.

Advertisements