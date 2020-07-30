تعاون بين دايملر ورينو فى تكنولوجيا EV

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة دايملر" أولا كالينيوس "ان شركته تدرس توسيع شراكتها مع رينو فيما يتعلق بمشاركة المزيد من تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وقال كالينيوس أن دايملر ورينو كانا يتحدثان عن مجالات التعاون المشترك من ضمنها السيارات الكهربائية حيث كانت الشركتان تتعاونان على مدى السنوات العشر الماضية مما أدى إلى منتجات مثل مرسيدس X-Class المستندة إلى نيسان نافارا التى تنتجها

رينو بالتعاون مع نيسان اليابانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دايملر خلال اجتماع المساهمين السنوي ان الشركة تشجع المشاريع الجديدة طالما أن الجميع يستفيدون منها وأضاف أن السيارة الكهربائية الجديدة القادمة من Citan وهو المشروع المشترك مع رينو , تعتبر مثال ملموس لكيفية أن تكون هذه العلاقة مفيدة للغاية.

تعتبر مرسيدس-بنز سيتان سيارة مصممة خصيصًا للشئون التجارية من نقل بضائع وخلافه وسوف تضيف الشركة أيضًا شاحنة صغيرة جديدة إلى مجموعتها أطلقت عليها اسم T-Class بالتعاون مع رينو ونيسان وميتسوبيشي تركز بشكل أساسي على العملاء من القطاع الخاص .

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جدير بالذكر ان العلامة التجارية الألمانية ستنهي تعاونها مع رينو فيما يتعلق بسياراتها الذكية الصغيرة و سيتم بناء نماذج Future Smart في الصين من خلال مشروع مشترك مع Geely التي تمتلك 9.69٪ من أسهم شركة دايملر .