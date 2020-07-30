سوني فيجن S الاختبارية ستبدأ الاختبارات في الطرق قبل نهاية العام

الخليج ٣٦٥ نت – فاجأت سوني الجميع في معرض إلكترونيات المستهلك هذا العام بتدشين سيارة فيجن إس الاختبارية بتقنيات قيادة ذاتية متطورة ومحركين كهربائيين بقوة 270 حصان، وبينما ظن البعض أن سوني تفكر في الدخول لعالم السيارات، إلا أن الشركة نفت الأمر وقتها ووضحت أن الهدف من المشروع هو اختبار بعض التقنيات الجديدة لسوني.

والآن صرحت سوني أن السيارة عادت لليابان مع بدء اختبارها في الطرق العامة قبل نهاية العام والتركيز على التقنيات السمعية وتقنيات الاستشعار المتطورة.

ويُذكر أن سوني طورت السيارة بالتعاون مع شركات تقنية عالمية بارزة مثل إنفيديا وكونتيننتال وبوش وZF وكوالكوم، والهدف في النهاية هو إبراز إمكانات سوني التقنية، خاصة نظام القيادة الذاتية بـ 33 مستشعر مختلف.

وقد كشفت سوني عن فيديو للسيارة أثناء تحركها لأول مرة، مع تأكيدها على تسارعها من الصفر إلى 100 كم\س في 4.8 ثانية.

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