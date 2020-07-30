لكزس NX 2021 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – ستحتفل لكزس NX بالذكرى السادسة هذا العام مع إعلان الشركة عن بعض التحديثات لموديل 2021، مثل مرايا جانبية كهربائية قياسية جديدة تتحكم في انعكاس الأضواء القادمة من الخلف بشكل أوتوماتيكي حتى لا تؤثر على عين السائق، وألوان إضافية للخارجية.
في الداخلية حصلت السيارة على تجديثات بسيطة في التصميم بينما نظام رصد النقطة العمياء أصبح قياسياً لجميع النسخ بتقنية التحذير من الزحام الخلفي، مع تحديث نظام مارك ليفنسون السمعي الفاخر ونظام الملاحة.
وتستمر المحركات كما هي لتشمل محرك تيربو 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 238 حصان وعزم 349 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي اختياري، ما يسمح بتسارع الكروس أوفر إلى 96 كم\س في 7.2 ثانية وسرعة قصوى 200 كم\س.
فئة NX 300h الهجينة تأتي بمحرك 4 سلندر 2.5 لتر مع ثلاث محركات كهربائية بقوة إجمالية 197 حصان ودفع رباعي وتسارع إلى 96 كم\س في 9.1 ثانية وسرعة قصوى 180 كم\س.
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