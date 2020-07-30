كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رينو تسجل خسارة قياسية بقيمة 8 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت مبيعات شركة رينو الفرنسية في النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" محققة خسارة قياسية بلغت 7.29 مليار يورو (8.58 مليار دولار) وفقًا لـ Bloomberg.

وقال لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لشركة رينو، في بيان اليوم الخميس: "على الرغم من أن الوضع غير مسبوق ، إلا أنه ليس نهائيًا. لدي ثقة كاملة في قدرة المجموعة على التعافي".

تراجعت مبيعات سيارات رينو بأكثر من الثلث خلال هذه الفترة، عندما تم إغلاق صالات العرض والمصانع لمدة أسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وقد كشفت شركة رينو في شهر مايو، عن خطتها للتخلي عن حوالي 14600 وظيفة في جميع أنحاء العالم وخفض الطاقة الإنتاجية بنحو الخمس في محاولة لخفض التكاليف بأكثر من 2 مليار يورو ، منها 600 مليون يورو متوقعة لهذا العام.

وسجلت الشركة خسارة تشغيلية جماعية قدرها 2 مليار يورو في النصف الأول ، مقارنة مع دخل 1.52 مليار يورو قبل عام ، وقالت إن الحرق النقدي للسيارة كان 6.4 مليار يورو.

ولجأت رينو إلى أقوى مساهم في الدولة الفرنسية ، للمساعدة خلال الأزمة الصحية ، حيث قبلت تسهيلات ائتمانية مدعومة من الحكومة بقيمة 5 مليار يورو. في نهاية يونيو ، وقالت شركة صناعة السيارات إنها تمتلك 16.8 مليار يورو من السيولة ، مقارنة بـ 10.3 مليار يورو في 30 مارس.